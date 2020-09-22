Яндекс купит Тинькофф Банк

Как пишет РБК, головная структура Тинькофф Банка TCS Group ведёт переговоры о своей продаже Yandex N.V. Разные источники уже сообщили, что Яндекс подтвердил возможную покупку 100% акций TCS Group. За каждую ценную бумагу IT-гигант заплатит $27,64. В сумме получится около $5,48 млрд. Правда, СМИ пишут, что точные параметры сделки ещё могут быть изменены.

Сообщается, что акции TCS Group уже взлетели почти на 5% на бирже. Напомним, по данным за ноябрь 2019 года, Тинькофф Банк обслуживал свыше 6,3 млн клиентов.