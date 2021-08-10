Яндекс.Маркет будет доставлять посылки точно по времени

Заказать услугу пока можно только в Москве, в пределах Третьего транспортного кольца. Для этого необходимо оформить курьерскую доставку и указать нужный день и временной интервал, например, понедельник 10:00–11:00 часов. Как только товар будет у курьера, клиенту позвонят и напомнят о доставке, а посылка придёт в указанное время. Отмечается, что в случае, если все интервалы заняты, клиенты смогут всё равно заказать доставку, но увеличится промежуток, например, с 11:00 до 14:00 и т.п.

Отмечается, что это пока пилотный проект, а после тестирования Яндекс.Маркет начнёт увеличивать количество регионов с возможностью такой услуги.