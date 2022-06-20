Яндекс.Маркет и Ozon начнут сами ввозить товары по параллельному импорту

«Коммерсант» заметил, что Яндекс.Маркет опубликовал несколько связанных с международными закупками вакансий. В Яндексе рассказали, что ищут новые каналы поставок техники и расширяют направление прямого импорта. Это подразделение будет заниматься и ввозом товаров по так называемому параллельному импорту. Первые партии такой техники уже прибыли на склады Яндекса. Среди них посудомоечные машины, духовые шкафы, варочные панели и видеокарты.

Уточняется, что поставками через параллельный импорт намерен заниматься и Ozon. Эксперт, партнёр One Story Ольга Сумишевская отметила, что из-за таких схем стоимость доставки повысится на 5-50%.