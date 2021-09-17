Яндекс.Маркет начнёт выпускать электронику под собственной маркой

Торговая марка будет называться «Кстати, на Маркете». Сначала под брендом будут продавать печенье, конфеты, зефир и орехи. Позже Яндекс начнёт выпускать и электронику. Правда, какую именно — неизвестно.

У Яндекса уже есть торговая марка «Из Лавки», но «Кстати, на Маркете» будет отличаться от неё. Во-первых, продукция последней будет доступна по всей стране, а во-вторых, вторая марка будет нацелена на закупку впрок. Такие продукты могут продаваться со скидками за объём.

Яндекс уже заключил партнёрские соглашения с «Новапродуктом», «Белевскими сладостями» и другими компаниями.