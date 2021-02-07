Яндекс.Маркет навязал собственную доставку товаров для продавцов PlayStation 5

Теперь в их карточках будут показываться только товары, которые можно заказать прямо на Маркете. Увидеть предложения продавцов, торгующих устройствами на своих сайтах, временно не получится.

В Яндексе объяснили это тем, что «сценарий покупки на Маркете более понятен покупателю». Сервис сам оформляет заказ, контролирует доставку, общается с покупателем и поможет ему с возвратом, если нужно.

В Яндексе уточнили, что не будут выплачивать никаких компенсаций продавцам, чьи предложения будут скрываться. Дело в том, что Яндекс.Маркет предлагает партнёрам работать в формате продажи через маркетплейс.