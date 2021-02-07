Наука и технологии
Сегодня в 19:22
Яндекс.Маркет навязал собственную доставку товаров для продавцов PlayStation 5
Всех, кто хочет продавать по своим каналам, будут скрывать из выдачи
Яндекс.Маркет начал скрывать из выдачи по некоторым товарам предложения, которые нельзя заказать напрямую на сайте. То есть сервис продвигает собственную доставку. Это касается, в частности, PlayStation 5 и Яндекс.Станции.
Теперь в их карточках будут показываться только товары, которые можно заказать прямо на Маркете. Увидеть предложения продавцов, торгующих устройствами на своих сайтах, временно не получится.
В Яндексе объяснили это тем, что «сценарий покупки на Маркете более понятен покупателю». Сервис сам оформляет заказ, контролирует доставку, общается с покупателем и поможет ему с возвратом, если нужно.
В Яндексе уточнили, что не будут выплачивать никаких компенсаций продавцам, чьи предложения будут скрываться. Дело в том, что Яндекс.Маркет предлагает партнёрам работать в формате продажи через маркетплейс.