Яндекс.Маркет обвинили в увеличении цены товара после оформления заказа

Пользователь сообщил, что заказа себе часы Apple Watch Series 6 40mm (product) RED. 3 мая он получил уведомление от приложения Яндекс.Маркет о снижении цены на часы. Стоимость показалась мужчине привлекательной, и он добавил товар в корзину. Оплатить товар он решил картой при получении. Заказ оформили по цене 23 992 рублей. Однако затем, когда мужчина зашёл в раздел заказов, он увидел, что цена составляет 29 990 рублей.

Пользователь утверждает, что заказ соответствовал всем правилам акции. В поддержке клиентов мужчине заявили, что промокод больше не действует. Также специалист службы поддержки отметил, что Яндекс.Маркет оставляет за собой право изменить правила проведения акции или досрочно отменить её. Это, впрочем, не объясняет, почему цена изменилась уже после оформления заказа.