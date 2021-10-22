Яндекс.Маркет прислал россиянке бутылку из-под водки вместо наушников Apple

Девушка сообщила, что купила наушники в магазине Superbia.ru. Через четыре дня после оформления заказа она встретила курьера, забрала у него пакет, пришла домой, распаковала и обнаружила там маленькую коробку из-под печенья, а внутри неё пустую бутылку из-под водки.

Девушка расстроилась и пришла к выводу, что кто-то вскрыл коробку и украл товар. Она оформила возврат на Яндекс.Маркете. Девушка отметила, что сотрудник магазина быстро помог ей, сказал, что Яндекс.Маркет на её стороне и пообещал вернуть деньги. Средства ей не возвращали долго, но она уже получила СМС об их выплате. Покупательница заявила, что больше никогда не будет ничего заказывать через Яндекс.Маркет.