Яндекс.Маркет разрешил вызывать срочную доставку за 15 минут

Как сказано в пресс-релизе компании, она начала тестировать новое логистическое решение для Яндекс.Маркета. Теперь клиент может оформить заказ на площадке и контролировать время получения товара, а не ждать курьера весь день в квартире. Это стало возможным благодаря локальным дарксторам — эти хранилища есть в каждом районе Москвы. Уже оттуда курьер может привезти товар. Клиенту нужно вызвать курьера, а тот на следующий день в течение 15—30 минут доставит покупку.

Кроме того, к заказу с Яндекс.Маркета можно добавить продукты из Яндекс.Лавки. Если, например, товар заказали для именинника, к заказу можно положить торт и свечки.