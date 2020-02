Яндекс.Музыка выяснила, какие песни россияне слушали на повторе последнее десятилетие

В числе самых любимых песен у россиян по большей части оказались поп-хиты. Так в 2010 году одним из самых часто прослушиваемых треков на репите оказался «Bad Romance» исполнительницы Lady Gaga. В 2011 году — «Love You Like a Love Song» Selena Gomez & The Scene. В 2012 году в лидеры выбилась российская певица Нюша с треком «Выше». В 2013 году на репите у россиян была композиция «Wake Me Up» Avicii, а в 2014 — «Prayer in C» Robin Schulz .

В 2015 году рекорд побила песня «Самая-самая» Егора Крида, в 2016 году — «Твои глаза» LOBODA, в 2017 году — «Тает лёд» группы Грибы. В 2018 году лидер оказался неожиданным — трек «Морской шум», который просто является записью звуков моря. В 2019 в топ снова выбилась песня. На этот раз «NBA» группы RSAC.

Также Яндекс.Музыка поделилась любопытными фактами. Сервис узнал, что в прошлом году один из жителей Таганрога 1312 раз послушал песню «Мало половин» Ольги Бузовой.