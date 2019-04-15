Яндекс: мы предупреждали Mozilla, что Google кинет их с партнёрством

Google начала сотрудничать с Mozilla в 2004 году. Согласно сделке, Firefox должна была сделать основным поисковиком Google. Партнёрство продлилось до 2014 года. Почти шесть лет Google использовала нечестные методы, чтобы уничтожить Firefox и продвинуть свой браузер Chrome.

Бакунов рассказал, что отлично помнит переговоры с командой Mozilla в то время. Тогда Яндекс предупреждал руководство проекта Firefox о том, что Google поступит нечестно, но верить в это никто не хотел. Бакунов также отметил, что пользуется Firefox до сих пор, но не будет удивлен, если увидит новости «Firefox переходит на движок Хромиума».