Яндекс начал автоматически озвучивать на русском англоязычные ролики

Яндекс начал автоматически озвучивать на русском англоязычные роликиОзвучка двухголосая
Опция работает с роликами на YouTube, Vimeo и других популярных платформах. Закадровый перевод тут двухголосый — мужской и женский (используется голос Алисы). При озвучивании оригинальная дорожка приглушается, а поверх неё накладывается новая. В русской озвучке можно смотреть и научно-популярные передачи, и кулинарные шоу, и лекции Илона Маска, и стендапы, и видеоблоги. В целом, можно перевести практически любое видео на английском языке.
Автоматический перевод видео открывает перед людьми целый мир, который был недоступен из-за языкового барьера. Полностью стереть языковые границы в интернете — одна из наших главных задач. Мы приступили к её решению ещё в 2011 году, и сейчас умеем переводить все основные виды контента: текст, изображения, видео. Дальше мы будем добавлять в перевод видео новые языковые пары и голоса, помогая людям узнавать новое и получать от этого удовольствие
Технология перевода такая: сначала Яндекс распознаёт речь, затем превращает её в текст и разбивает на предложения, после определяется пол говорящего, предложения переводят на русский язык и генерируют голосовую озвучку. Одна из наиболее трудных задач — совместить перевод с видеорядом.
Чтобы включить русскую озвучку, нужно нажать на кнопку в плеере и подождать несколько минут.