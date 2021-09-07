Яндекс начал автоматически озвучивать на русском англоязычные ролики

Технология перевода такая: сначала Яндекс распознаёт речь, затем превращает её в текст и разбивает на предложения, после определяется пол говорящего, предложения переводят на русский язык и генерируют голосовую озвучку. Одна из наиболее трудных задач — совместить перевод с видеорядом.

Чтобы включить русскую озвучку, нужно нажать на кнопку в плеере и подождать несколько минут.