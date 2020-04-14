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Яндекс начал отслеживать очереди в супермаркетах России
Но пока не во всех
Яндекс начал отслеживать очереди в супермаркетах России. Соответствующие пометки появились в Яндекс.Картах. Правда, актуально это пока только для Москвы и Санкт-Петербурга.
Как сказано в пресс-релизе компании, новая опция поможет пользователям понять, сколько человек стоит в очереди, и стоит ли идти в этот магазин сейчас. Это важно в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, для профилактики которой стоит сохранять социальную дистанцию.
Размер очереди будет отображаться в веб-версии Яндекс.Карт. Рядом с названием супермаркета видна оценка: нет очереди, небольшая, большая. Эта опция также скоро появится в мобильном приложении Карт и в Яндекс.Навигаторе.
Пока к проекту подключены 169 супермаркетов «Азбуки Вкуса» и 55 — «Перекрёстка» в Москве и Санкт-Петербурге. В скором времени присоединится и «Альфа-Банк» с отделениями по всей России.