Яндекс начал отслеживать очереди в супермаркетах России

Как сказано в пресс-релизе компании, новая опция поможет пользователям понять, сколько человек стоит в очереди, и стоит ли идти в этот магазин сейчас. Это важно в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, для профилактики которой стоит сохранять социальную дистанцию.

Размер очереди будет отображаться в веб-версии Яндекс.Карт. Рядом с названием супермаркета видна оценка: нет очереди, небольшая, большая. Эта опция также скоро появится в мобильном приложении Карт и в Яндекс.Навигаторе.

Пока к проекту подключены 169 супермаркетов «Азбуки Вкуса» и 55 — «Перекрёстка» в Москве и Санкт-Петербурге. В скором времени присоединится и «Альфа-Банк» с отделениями по всей России.