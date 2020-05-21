Наука и технологии
Сегодня 15:18
Яндекс начал показывать, насколько в городах восстановилась активность на улицах
Может быть интересно
Яндекс начал показывать, насколько в городах восстановилась активность на улицах. Заработал новый сервис на основе данных по 42 городам.
Компания использует данные собственных сервисов, открытую статистику Apple о передвижениях пользователей и компании Otonomo, собирающей сведения об автомобильном трафике.
На карте отображено, насколько в городах восстановился уровень активности в сравнении с самым оживлённым днём в период, когда ещё не были введены карантинные меры. На этом графике, например, видно, что в Москве 20 мая уровень активности на улицах составлял 48% от прежнего.
Яндекс
По идее, со снятием карантинных мер активность будет возрастать. В рейтинге городов по близости к обычному состоянию, по данным на 20 мая лидировал Стокгольм.
Яндекс