Яндекс начал показывать, насколько в городах восстановилась активность на улицах

Компания использует данные собственных сервисов, открытую статистику Apple о передвижениях пользователей и компании Otonomo, собирающей сведения об автомобильном трафике.

На карте отображено, насколько в городах восстановился уровень активности в сравнении с самым оживлённым днём в период, когда ещё не были введены карантинные меры. На этом графике, например, видно, что в Москве 20 мая уровень активности на улицах составлял 48% от прежнего.