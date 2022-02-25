Яндекс начал предупреждать о недостоверной информации по ситуации на Украине

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Яндекс начал предупреждать о недостоверной информации по ситуации на УкраинеЭто автоматический механизм
Пользователи заметили, что в поисковике Яндекса появилась плашка, предупреждающая о возможной недостоверной информации по запросам, связанным с ситуацией на Украине.
Сам Яндекс пояснил TJ, что это является автоматическим механизмом, который срабатывает, когда происходит «аномальный всплеск роста материалов». Теперь пользователи видят следующую надпись: «Некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверную информацию. Пожалуйста, будьте внимательнее».
В пресс-службе Яндекса отметили, что поисковые системы не всегда могут мгновенно индексировать весь контент, и, как следствие, картина может быть не достоверной. Также там сказали, что появление плашки никак не связано с требованием Роскомнадзора. 24 февраля ведомство потребовало, чтобы СМИ писали о событиях на Украине, ссылаясь только на «официальные российские источники».
Источник: TJ