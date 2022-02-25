Яндекс начал предупреждать о недостоверной информации по ситуации на Украине

В пресс-службе Яндекса отметили, что поисковые системы не всегда могут мгновенно индексировать весь контент, и, как следствие, картина может быть не достоверной. Также там сказали, что появление плашки никак не связано с требованием Роскомнадзора. 24 февраля ведомство потребовало, чтобы СМИ писали о событиях на Украине, ссылаясь только на «официальные российские источники».