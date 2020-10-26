Яндекс начал продавать «умные» колонки по подписке за 349 рублей в месяц

Как пишет vc.ru, акцию запустили в середине октября. Подписка «Плюс Мульти» — это решение для всей семьи до четырёх человек. Позволяет смотреть фильмы на «КиноПоиск HD», слушать музыку в Яндекс.Музыке и получать кешбэк с различных сервисов.

Интересный нюанс акции — пользователь не может отменить подписку со станцией в течение трёх лет. Если не вносить платежи, то устройство просто заблокируется. После внесения оплаты всё снова заработает. По истечении трёхлетнего срока колонка перейдёт в собственность клиента.