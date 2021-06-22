Яндекс начал терять пользователей

Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Радара». Они показывают, что месячная аудитория основной страницы Яндекса в мае уменьшилась почти на 6% по сравнению с годом ранее. Уменьшилось и число пользователей «Кинопоиска» (на 8%), «Яндекс.Музыки» (на 40%).

В Яндексе заявили, что эти данные ошибочны. А эксперты считают, что уменьшение аудитории связано с сезонностью и пандемией. Весной люди начали проводить больше времени не в интернете. Некоторые люди думают, что на популярность сервисов Яндекса мог повлиять скандал с предустановкой приложений на смартфоны, а также агрессивная реклама.