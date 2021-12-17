Яндекс научился генерировать новогодние поздравления для кого угодно

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Яндекс научился генерировать новогодние поздравления для кого угодноНа разные темы
У Яндекса есть сервис «Балабоба», он работает на базе нейросети и может генерировать различные фразы и тексты. Компания обучила сервис сочинять поздравления с Новым годом.
«Балабоба» базируется на языковой модели YaLM (Yet another Language Model). У неё одна задача — генерировать каждое последующее слово в предложении. Текст в итоге получается достаточно связным и грамматически правильным. Для обучения языковой модели достаточно от пяти до нескольких десятков примеров того, как надо писать такие тексты.
Чтобы создать новогоднюю открытку, нужно ввести имя того, кому она предназначена, а также тему для открытки. Получается примерно так:
У «Балабобы» есть и другие стили для текстов. Например, теории заговора, пацанские цитаты, тосты, рекламные слоганы.
Источник: Балабоба