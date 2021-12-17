Яндекс научился генерировать новогодние поздравления для кого угодно

«Балабоба» базируется на языковой модели YaLM (Yet another Language Model). У неё одна задача — генерировать каждое последующее слово в предложении. Текст в итоге получается достаточно связным и грамматически правильным. Для обучения языковой модели достаточно от пяти до нескольких десятков примеров того, как надо писать такие тексты.

Чтобы создать новогоднюю открытку, нужно ввести имя того, кому она предназначена, а также тему для открытки. Получается примерно так: