Яндекс назвал новые для россиян слова за последние 10 лет

Команда поисковой системы опиралась на то, значение каких слов чаще всего искали россияне за последнее десятилетие. В рейтинге оказались понятия, связанные с модными трендами и соцсетями. ТАСС уточняет, что в топ внесли слова, значения которых в «Яндексе» искали как минимум в 10 раз чаще, чем в предыдущий год.

Например, в 2020 году в топ-3 оказались слова «ауф», «локдаун» и «падра», а в прошлом — «вислово», «фудпорн», «бумер». Специалисты отметили, что рейтинг показывает, как события и тренды в разное время отражались в языке.