Яндекс назвал «слова года» в поиске

В список аналитики внесли те имена нарицательные, употребление которых в разные годы учащалось более чем в три раза. Например, в 2011 году это были «планшет», «купон» и «дефолт». В 2012 — «мемы», «ультрабук» и «мультиварка». Тогда на выставке Computex представили много ультрабуков. В 2017 году, как и можно было предугадать, частыми словами в поисковых запросах были «криптовалюта» и «майнинг». Именно в декабре 2017 биткоин продавали по самой высокой цене, которая затем значительно снизилась на следующие три года.

В 2020 «словами года» стали «карантин», «пропуск» и «конституция».