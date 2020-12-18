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Яндекс назвал «слова года» в поиске
Их можно угадать
Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы за десять лет и назвали «слова года», то есть те, которые употреблялись чаще всего. В 2020 году, ожидаемо, одним из таких слова оказался «карантин».
В список аналитики внесли те имена нарицательные, употребление которых в разные годы учащалось более чем в три раза. Например, в 2011 году это были «планшет», «купон» и «дефолт». В 2012 — «мемы», «ультрабук» и «мультиварка». Тогда на выставке Computex представили много ультрабуков. В 2017 году, как и можно было предугадать, частыми словами в поисковых запросах были «криптовалюта» и «майнинг». Именно в декабре 2017 биткоин продавали по самой высокой цене, которая затем значительно снизилась на следующие три года.
В 2020 «словами года» стали «карантин», «пропуск» и «конституция».
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