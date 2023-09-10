Яндекс назвал сроки массового внедрения роботов-доставщиков в России

Компания активно развивает свою линейку роботов-доставщиков и планирует расширять их районы деятельности.

По словам Дмитрия Масюка, директора бизнес-группы поиска и рекламных технологий в Яндексе, эти роботы уже осуществили 250 тыс заказов и работают в различных районах Москвы, а также в Иннополисе и под Санкт-Петербургом.

Масюк подчеркнул, что технология уже хорошо отлажена, и сейчас главная задача — сделать её доступной и привычной для потребителей. «Совсем массовой она станет через какое-то количество кварталов и лет», — добавил он.

Однако, не стоит ждать летающих роботов-курьеров, так как компания не видит в них практической пользы.

Актуальные роботы Яндекса полностью автономны, способны планировать свой маршрут и оценивать ситуацию вокруг. Они могут двигаться со скоростью 5-8 км/ч и работать в различных погодных условиях.