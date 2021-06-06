Яндекс назвал уникальные для российских регионов слова

Наука и технологии
06 июня в 13:29
Яндекс назвал уникальные для российских регионов словаИзучил для этого миллионы комментариев и статей
Яндекс ко Дню русского языка подготовил исследование про слова, которые используются лишь в определённых регионах России. В список вошли «кеска», «парадная», «шурушки», «голбец» и другие.
Исследователи Яндекса изучили данные блог-платформы Яндекс.Дзен, статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех регионов России. Затем лингвисты помогли им отобрать самые интересные слова.
«Кеска» используется в Калининградской области — этим словом обозначают мусорный контейнер. «Шурушками» штучки, мелкие предметы в Новосибирской и Томской областях. «Голбец» — это подпол в Вологодской области, Пермском крае и Свердловской области.
Яндекс также предлагает пройти тест на знание местных слов. Полностью с исследованием компании можно ознакомиться по этой ссылке.