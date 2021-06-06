Яндекс назвал уникальные для российских регионов слова

Исследователи Яндекса изучили данные блог-платформы Яндекс.Дзен, статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех регионов России. Затем лингвисты помогли им отобрать самые интересные слова.

«Кеска» используется в Калининградской области — этим словом обозначают мусорный контейнер. «Шурушками» штучки, мелкие предметы в Новосибирской и Томской областях. «Голбец» — это подпол в Вологодской области, Пермском крае и Свердловской области.

Яндекс также предлагает пройти тест на знание местных слов. Полностью с исследованием компании можно ознакомиться по этой ссылке.