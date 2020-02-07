Яндекс обгонит Google в России благодаря новому закону

Так считают специалисты Bank of America Merrill Lynch (BofA). Сейчас доля пользователей смартфонов, отдающих предпочтение Яндексу, составляет 41,5% на iOS и 55% на Android. К концу года, по мнению аналитиков, эти показатели могут вырасти до 56% и 57% соответственно. То есть Яндекс обгонит Google даже на iPhone. Если сложить вышеуказанные показатели вместе с долей Яндекса на компьютерах, то получится общая цифра почти в 60%.

Аналитики уверены, что уже в этом году почти 100% продаваемых в России Android-смартфонов будут иметь предустановленные приложения Яндекса. Со следующего года такая же ситуация сложится с 95% iPhone.

Эксперты также подсчитали, что рост поискового бизнеса Яндекса может повысить стоимость акций компании до $33,9. А это, в свою очередь, добавит к капитализации Яндекса $1,44 млрд.