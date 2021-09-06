Яндекс обвинили в воровстве технологий перевода

Дело в том, что Яндекс ранее заявил, будто разработал технологию машинного перевода видео, не имеющую аналогов в мире. В исковом заявлении говорится, что это ложь, которая порочит деловую репутацию истца. AllMyBlog просит суд обязать Яндекс указать, что это не новая технология. Отмечается, что Яндекс видел презентационные материалы с описанием технологии AllMyBlog.

Утверждается, что истец в феврале 2021 года создал сервис Taradam для перевода видео на 56 языков мира. AllMyBlog в мае предложила Яндексу сотрудничество. Переговоры якобы длились до 7 июля, а на следующий день Яндекс заявил о собственной разработке перевода видео.

Основатель AllMyBlog отметил, что компания не требует денег, но хочет, чтобы «никто не выдавал её идею за свою». При этом он не исключает, Яндекс «мог украсть технологию случайно».

В Яндексе не согласны с утверждениями и требованиями AllMyBlog.