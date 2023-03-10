Наука и технологии
14:14, 10 марта 2023
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Яндекс официально разрешил работать то дома, то из офиса. И не в России

Офисы есть в Армении, Казахстане и других странах

Источник рассказал журналистам, что на общем собрании сотрудникам Яндекса объявили о переходе на гибридный формат работы. Это значит, что можно будет работать удалённо, в офис придётся ездить лишь несколько дней в неделю.

Яндекс официально разрешил работать то дома, то из офиса. И не в России

Фото: Unsplash

Появляться в офисе нужно будет два-три дня в неделю. Причём это может быть как российский офис, так и зарубежный.

Сотрудникам нужно будет выбрать офис, из которого они планируют работать: в Армении, Казахстане, Узбекистане, Сербии, Турции, России. Некоторым дадут возможность работать только удалённо.

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