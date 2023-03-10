Яндекс официально разрешил работать то дома, то из офиса. И не в России

14:14, 10 марта 2023
1 мин.
Яндекс официально разрешил работать то дома, то из офиса. И не в РоссииОфисы есть в Армении, Казахстане и других странах
Источник рассказал журналистам, что на общем собрании сотрудникам Яндекса объявили о переходе на гибридный формат работы. Это значит, что можно будет работать удалённо, в офис придётся ездить лишь несколько дней в неделю.
Фото: Unsplash
Появляться в офисе нужно будет два-три дня в неделю. Причём это может быть как российский офис, так и зарубежный.
Сотрудникам нужно будет выбрать офис, из которого они планируют работать: в Армении, Казахстане, Узбекистане, Сербии, Турции, России. Некоторым дадут возможность работать только удалённо.