Яндекс официально разрешил работать то дома, то из офиса. И не в России

Появляться в офисе нужно будет два-три дня в неделю. Причём это может быть как российский офис, так и зарубежный.

Сотрудникам нужно будет выбрать офис, из которого они планируют работать: в Армении, Казахстане, Узбекистане, Сербии, Турции, России. Некоторым дадут возможность работать только удалённо.