Яндекс откроет офис в Турции

В компании это называют хабом. Оформление в новый офис будет занимать до трёх месяцев. Он будет ориентирован на команды, которым нужно находиться в стране для развития сервисов на местном рынке, пояснили в Яндексе.

Так, в Турции уже есть картографические и логистические сервисы компании. Офисы Яндекса также имеются в Минске, Алма-Ате (Казахстан), Люцерне (Швейцария), Амстердаме (Нидерланды), Шанхае (Китай), Ньюберипорте (США), в Израиле и Чехии.