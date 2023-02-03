Яндекс откроет офис в Турции

15:11, 03 февраля 2023
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Яндекс откроет офис в ТурцииВ Стамбуле
СМИ узнали, что Яндекс с 1 марта открывает офис и коворкинг в Турции, в Стамбуле.
Фото: Unsplash
В компании это называют хабом. Оформление в новый офис будет занимать до трёх месяцев. Он будет ориентирован на команды, которым нужно находиться в стране для развития сервисов на местном рынке, пояснили в Яндексе.
Так, в Турции уже есть картографические и логистические сервисы компании. Офисы Яндекса также имеются в Минске, Алма-Ате (Казахстан), Люцерне (Швейцария), Амстердаме (Нидерланды), Шанхае (Китай), Ньюберипорте (США), в Израиле и Чехии.