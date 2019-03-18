Яндекс открыл новую соцсеть «Аура» и сразу закрыл

В конце прошлой недели компания Яндекс запустила в тестовом режиме социальную сеть под названием «Аура». Через пару дней закрытого тестирования компания совсем закрыла подключение новых пользователей даже по приглашениям.
По словам разработчиков, они собрали достаточное количество отзывов и собираются запустить сеть заново, улучшив её на основе полученных отзывов.
Аура будет доступна через приложение Яндекса. Первые пользователи видят значок Ауры под поисковой строкой. Пользователи могут оценивать посты в Ауре, просто листая ленту: те, что нравятся, можно смахивать вправо, остальные — влево. Публикации, которые понравились многим, быстро набирают популярность — люди увидят их в первую очередь. Аура также предлагает сообщества по интересам, можно быстро найти друзей по интересам или недалеко от пользователя. Во всём этом задействуются технологии искусственного интеллекта.