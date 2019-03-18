Яндекс открыл новую соцсеть «Аура» и сразу закрыл

В конце прошлой недели компания Яндекс запустила в тестовом режиме социальную сеть под названием «Аура». Через пару дней закрытого тестирования компания совсем закрыла подключение новых пользователей даже по приглашениям.

По словам разработчиков, они собрали достаточное количество отзывов и собираются запустить сеть заново, улучшив её на основе полученных отзывов.