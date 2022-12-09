Яндекс Почта стала платной. Но не для всех

Так, с 17 апреля 2023 года все аккаунты Яндекс 360 будут принудительно переведены в режим чтения, если пользователь не оплатит услуги. То есть можно будет только получать и читать письма, а отвечать на них или пересылать — нет.

Яндекс объясняет это усложнением логистики поставок нового оборудования для хранения данных. Чтобы сохранить доступ к возможностям Яндекс 360 для бизнеса, нужно оплатить один из тарифов до 17 апреля 2023 года. Компания также даёт клиентам скидку в 30%. Стоимость тарифов составляет от 249 рублей в месяц.