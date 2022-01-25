Яндекс подарит подписку на музыку и фильмы студентам-отличникам

Получить подписку бесплатно смогут студенты всех российских вузов, которые не получили троек в зимнюю сессию. После окончания бесплатного периода подписка на Плюс будет доступна за 99 рублей в месяц в течение двух лет, а после — по обычной цене.

Чтобы участвовать в акции, нужно подтвердить результаты сессии. Для этого следует отправить фото своего студенческого билета и зачётки через специальную форму на странице проекта. Проверка займёт 10 дней. После этого студент получит письмо со своим уникальным промокодом.

Акция будет проходить с 25 января по 8 февраля 2022 года на территории РФ.