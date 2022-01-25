Яндекс подарит подписку на музыку и фильмы студентам-отличникам

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Яндекс подарит подписку на музыку и фильмы студентам-отличникамАкция действует до 8 февраля
Ко Дню студента Яндекс Плюс решил подарить шесть месяцев бесплатной подписки всем, кто закрыл зимнюю сессию на «отлично». Хорошисты могут претендовать на бесплатную подписку на три месяца.
Получить подписку бесплатно смогут студенты всех российских вузов, которые не получили троек в зимнюю сессию. После окончания бесплатного периода подписка на Плюс будет доступна за 99 рублей в месяц в течение двух лет, а после — по обычной цене.
Чтобы участвовать в акции, нужно подтвердить результаты сессии. Для этого следует отправить фото своего студенческого билета и зачётки через специальную форму на странице проекта. Проверка займёт 10 дней. После этого студент получит письмо со своим уникальным промокодом.
Акция будет проходить с 25 января по 8 февраля 2022 года на территории РФ.
Источник: Пресс-служба Яндекса