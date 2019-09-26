Яндекс показал программу для удалённого управления автомобилем

На сегодняшний день «Яндекс.Авто» умеет строить маршруты для навигатора, управлять радио и музыкой, а также поддерживает голосовые команды. Однако этого недостаточно, поэтому компания готовит обновление для системы, которое позволит получать и обрабатывать данные от автомобильных датчиков.

Благодаря этому «Яндекс.Авто» сможет отслеживать состояние автомобиля. На экране будет отображаться его схематическое изображение, где красным будут подсвечены проблемные зоны. Так можно будет понять, что пора менять омывающую жидкость или накачать шину.

Кроме того, Яндекс позволит в будущем управлять автомобилем с установленной системой «Яндекс.Авто» при помощи смартфона через приложение «Навигатор». На карте в месте, где припаркована машина, будет отображаться иконка «Яндекс.Авто». Нажав на неё, пользователь увидит меню удалённого управления автомобилем. Там он сможет, например, запустить двигатель, открыть багажник или двери.

Фото: VC.ru