Яндекс поможет российским вузам обучать собственные искусственные интеллекты

Сервис Yandex DataSphere для ML-разработок позволит преподавателям обучить студентов создавать базовые модели машинного обучения, быстрее проверять код и запускать образовательные исследования в области искусственного интеллекта. Платформа предоставляет все инструменты, необходимые для полного цикла разработки машинного обучения, включая предварительно настроенную среду для работы с нейронными сетями, которую впоследствии можно настроить под различные задачи.

Расширение “поддерживает” 45 российских университетов, включая ВШЭ, РАНХиГС, СПБГЭТУ ЛЭТИ, КФУ, СПбПУ и многие другие. По словам Анны Лемякиной, директора по национальным стратегическим проектам Yandex Cloud, Yandex DataSphere поможет преподавателям улучшить программы обучения, а студентам - легче и быстрее освоить основы ML.