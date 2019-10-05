Яндекс поможет выпустить российский аналог «Мстителей»

Яндекс будет поддерживать фильм в прокате и выпустит его на своих сервисах. Партнёры считают, что картина вызовет интерес у зрителя, так как он неравнодушен к фильмам и сериалам по комиксам.

Основан «Майор Гром: Чумной доктор» на серии комиксов о майоре МВД Игоре Громе. Издавались они в период с 2012 по 2017 год. Сообщается, что в фильме роль главного героя сыграет Тихон Жизневский. Исполнителя роли антагониста Чумного доктора пока не раскрыли.

По словам продюсера фильма с момента анонса «Майора Грома: Чумной доктор» (в 2017 году) изменилось многое. Изначальный сценарий полностью переписали.