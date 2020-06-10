Наука и технологии
Сегодня 20:11
Яндекс пообещал операторам беспилотных автомобилей в США платить $20 в час
Тесты будут проводиться в Мичигане
Недавно стало известно, что до конца 2020 года на дорогах России и США появятся сто новых беспилотных такси Яндекса. Тестирование будут проводить, в частности, в Москве, Иннополисе и Мичигане. Сегодня СМИ сообщили, что Яндекс пообещал операторам беспилотных автомобилей в США платить $20 в час.
Об этом пишет издание Roem.ru, ссылаясь на соответствующую вакансию. Компания ищет «безопасного водителя автономных автомобилей» в Энн-Арбор, городе штата Мичиган.
Оператор беспилотника должен будет контролировать и оценивать его работу. А ещё по закону нужно, чтобы автомобиль на дороге не оставался пустым. От оператора требуют водительский стаж семь лет. Обещают платить $20 в час (около 1300 рублей по текущему курсу).