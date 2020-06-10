Яндекс пообещал операторам беспилотных автомобилей в США платить $20 в час

Об этом пишет издание Roem.ru, ссылаясь на соответствующую вакансию. Компания ищет «безопасного водителя автономных автомобилей» в Энн-Арбор, городе штата Мичиган.

Оператор беспилотника должен будет контролировать и оценивать его работу. А ещё по закону нужно, чтобы автомобиль на дороге не оставался пустым. От оператора требуют водительский стаж семь лет. Обещают платить $20 в час (около 1300 рублей по текущему курсу).