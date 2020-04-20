Яндекс предложил бесплатное тестирование на коронавирус

Как сообщает Яндекс в пресс-релизе, тестирование на коронавирус будет осуществляться в рамках проекта «Помощь рядом». Процедуру оплатили из выделенных ранее Яндексом средств, а также из собранных через фонд-партнёр «Подарок Ангелу». Пожертвовать туда деньги можно и сейчас.

Тестирование будут проводить аккредитованные лабораторные службы. Сообщается, что диагностика точная и проводится в кратчайшие сроки. Если результат окажется положительным, то госпитализация будет применяться только при наличии серьёзных рисков для здоровья.

Чтобы пройти тестирование бесплатно, нужно оставить заявку на сайте проекта.

Для оформления использовано фото «Помощь рядом»