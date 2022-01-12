"Яндекс" присоединилась к ФАС в борьбе против Apple

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"Яндекс" присоединилась к ФАС в борьбе против AppleИ не только она
Пока ФАС борется с Apple из-за ее монопольного положения в iOS, например, способах оплаты внутри магазина App Store, компания “Яндекс” решила помочь ФАС в этом, вступив в антимонопольное разбирательство в отношении Apple, как раз из-за ограниченности методов оплаты в App Store.
К тому же, к разбирательству присоединилось и объединение онлайн-кинотеатров, которые недовольны тем, что Apple берет 30% комиссии с каждой оплаты подписки на их сервисы. Юристы считают, что компании могут сильно помочь ФАС доказать нарушения американской корпорации, в таком случае Apple вероятно получит оборотный штраф.
Ранее стало известно, что Apple разрешит альтернативные платежные системы в Южной Корее. Все из-за новых законов, которые запрещают операторам магазинов приложений навязывать свои собственные системы оплаты, об этом сообщил телекоммуникационный регулятор страны.
Источник: Коммерсантъ