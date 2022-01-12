"Яндекс" присоединилась к ФАС в борьбе против Apple

К тому же, к разбирательству присоединилось и объединение онлайн-кинотеатров, которые недовольны тем, что Apple берет 30% комиссии с каждой оплаты подписки на их сервисы. Юристы считают, что компании могут сильно помочь ФАС доказать нарушения американской корпорации, в таком случае Apple вероятно получит оборотный штраф.

Ранее стало известно, что Apple разрешит альтернативные платежные системы в Южной Корее. Все из-за новых законов, которые запрещают операторам магазинов приложений навязывать свои собственные системы оплаты, об этом сообщил телекоммуникационный регулятор страны.