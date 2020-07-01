Яндекс признал пластиковые пакеты менее вредными, чем бумажные

Сервис изучал вопрос вместе с компанией «Экотехнологии». Специалисты сравнили жизненный цикл пакетов из разных материалов, а именно затраты ресурсов на их производство и транспортировку, возможность повторного использования и способы утилизации.

Как показало исследование, бумажные пакеты хоть и разлагаются быстрее пластиковых, однако при их производстве нужна древесина, расходуется в 17 раз больше воды, в пять раз больше энергии и в 1,8 раза больше ископаемого топлива. К тому же бумажные пакеты быстрее рвутся и их редко используют повторно.

В итоге «Яндекс.Лавка» остановил свой выбор на пластиковых пакетах, которые можно использовать повторно.