Наука и технологии
Сегодня 17:05
Яндекс признал пластиковые пакеты менее вредными, чем бумажные
Поэтому «Яндекс.Лавка» откажется от бумажных пакетов
СМИ сообщили, что сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка» постепенно откажется от бумажных пакетов для заказов. В Яндексе провели исследование и признали пластиковые пакеты менее вредными, чем бумажные.
Сервис изучал вопрос вместе с компанией «Экотехнологии». Специалисты сравнили жизненный цикл пакетов из разных материалов, а именно затраты ресурсов на их производство и транспортировку, возможность повторного использования и способы утилизации.
Как показало исследование, бумажные пакеты хоть и разлагаются быстрее пластиковых, однако при их производстве нужна древесина, расходуется в 17 раз больше воды, в пять раз больше энергии и в 1,8 раза больше ископаемого топлива. К тому же бумажные пакеты быстрее рвутся и их редко используют повторно.
В итоге «Яндекс.Лавка» остановил свой выбор на пластиковых пакетах, которые можно использовать повторно.