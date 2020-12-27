Яндекс прокомментировал обвинения в завышении цен на такси с подпиской «Плюс»

Напомним, мужчина заметил, что поездка на Яндекс.Такси для него стоила 1900 рублей, а для водителя — 1700 рублей. После обращения в службу поддержки стало ясно, что дело якобы в подписке «Плюс». Разница в 200 рублей обеспечила кешбэк пользователю. Мужчина пришёл к выводу, что кешбэк в данном случае оплачивает сам подписчик.

Помимо этого читатели vc.ru обнаружили в пользовательском соглашении «Плюса» пункт 3.4, согласно которому клиент соглашается со «списанием платы» за подписку при заказе такси.

Яндекс объяснил это правило так: при подписке «Плюс» клиентам возвращается 10% от стоимости поездки в виде баллов кешбэка. То есть для условных Васи и Пети одна и та же поездка будет стоить одинаково. Но поскольку у Васи есть подписка, а у Пети нет, первый заплатит сервису 900 рублей + 100 рублей, которые ему вернутся как кешбэк. Второй же заплатит просто 1000 рублей.

Это стоит понимать так: для клиентов сумма поездки одинакова, но для водителей возить людей без подписки «Плюс» выгоднее.