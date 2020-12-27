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Яндекс прокомментировал обвинения в завышении цен на такси с подпиской «Плюс»

Объяснил, как работает кешбэк
На днях пользователь vc.ru рассказал, что заметил, как подписка на Яндекс.Плюс завышает стоимость поездки на такси. Яндекс прокомментировал эти обвинения.

Напомним, мужчина заметил, что поездка на Яндекс.Такси для него стоила 1900 рублей, а для водителя — 1700 рублей. После обращения в службу поддержки стало ясно, что дело якобы в подписке «Плюс». Разница в 200 рублей обеспечила кешбэк пользователю. Мужчина пришёл к выводу, что кешбэк в данном случае оплачивает сам подписчик.

Помимо этого читатели vc.ru обнаружили в пользовательском соглашении «Плюса» пункт 3.4, согласно которому клиент соглашается со «списанием платы» за подписку при заказе такси.

Яндекс объяснил это правило так: при подписке «Плюс» клиентам возвращается 10% от стоимости поездки в виде баллов кешбэка. То есть для условных Васи и Пети одна и та же поездка будет стоить одинаково. Но поскольку у Васи есть подписка, а у Пети нет, первый заплатит сервису 900 рублей + 100 рублей, которые ему вернутся как кешбэк. Второй же заплатит просто 1000 рублей.

Это стоит понимать так: для клиентов сумма поездки одинакова, но для водителей возить людей без подписки «Плюс» выгоднее.