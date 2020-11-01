Яндекс раскрыл число запросов россиян про потерю обоняния

Данные публикуются на странице Яндекса «Коронавирус: статистика». На графиках показано, как меняется число запросов про потерю обоняния на миллион всех запросов. Также Яндекс показывает количество новых случаев заболевания за сутки.

Если смотреть по графику для Москвы, то видно, что в мае число запросов про потерю обоняния приближалось к 200 на миллион. В октябре ситуация повторяется. Кривая по количеству новых заражений совпадает с кривой по числу запросов, но надо помнить, что связь здесь опосредованная. Яндекс объясняет, что на поисковое поведение пользователей может влиять множество факторов.