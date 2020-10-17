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Яндекс раскрыл, как часто люди ищут инструкцию по измене партнёру в интернете
Женщин ищут такое чаще
Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета изучили 8,6 млн поисковых запросов из Яндекса. Их интересовали запросы, связанные с темой измен. Исследователи узнали, как часто люди ищут в интернете инструкцию по измене партнёру, и кто поступает так реже — мужчины или женщины.
В ходе анализа авторы работы, о которой пишет издание «Известия», получили 221 уникальную формулировку запросов с 3,5-4 млн показов в месяц. Исследователи разделили запросы по группам. Первую охарактеризовали как «Поиск помощи при изменах», вторую — «Как изменить партнёру», третью — «Как уличить в измене». Из полученных групп в итоге сделали четыре тематических кластера: «Можно ли простить измену», «Как справиться с изменой», «Как понять, что изменяют» и «Как изменить партнёру».
Самой популярной категорией запросов оказалась последняя — 87,61% запросов касаются темы «Как изменить партнёру». Что любопытно, в 60% случаев это интересовало женщин.