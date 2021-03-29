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Наука и технологии
Сегодня в 18:39

Яндекс раскрыл рост интереса властей к данным россиян

Во втором полугодии 2020 года число запросов увеличилось
Яндекс рассказал, что за второе полугодие 2020 года получил 16,87 тысячи запросов от властей на раскрытие данных россиян. Это больше, чем было в первом полугодии.

Это стало ясно из отчёта Яндекса Transparency report. Сообщается, что по сравнению с первым полугодием число запросов во втором увеличилось почти на 10%. Большинство запросов Яндекс удовлетворил. Однако число отказов всё же выросло по сравнению с первым полугодием 2020 — с 16 до 22%.

В основном власти запрашивали данные пользователей «Яндекс.Почты», «Яндекс.Паспорта», «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйв».

В новом отчёте Яндекс также впервые раскрыл статистику по запросам по «праву на забвение». По этому закону любой пользователь может потребовать у поисковиков удалить информацию о себе, если она недостоверна, неактуальна или распространяется с нарушением российского законодательства. Яндекс рассказал, что чаще всего пользователи запрашивали удалить информацию по причине неактуальности (4,5 тысячи).