Яндекс раскрыл рост интереса властей к данным россиян

Это стало ясно из отчёта Яндекса Transparency report. Сообщается, что по сравнению с первым полугодием число запросов во втором увеличилось почти на 10%. Большинство запросов Яндекс удовлетворил. Однако число отказов всё же выросло по сравнению с первым полугодием 2020 — с 16 до 22%.

В основном власти запрашивали данные пользователей «Яндекс.Почты», «Яндекс.Паспорта», «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйв».

В новом отчёте Яндекс также впервые раскрыл статистику по запросам по «праву на забвение». По этому закону любой пользователь может потребовать у поисковиков удалить информацию о себе, если она недостоверна, неактуальна или распространяется с нарушением российского законодательства. Яндекс рассказал, что чаще всего пользователи запрашивали удалить информацию по причине неактуальности (4,5 тысячи).