Яндекс раскрыл самые популярные вопросы россиян

Приобретённый сервис вопросов и ответов Яндекс назвал Яндекс.Кью. За последний год на портале было зафиксировано более 274 тысяч вопросов от россиян.

Как следует из пресс-релиза компании, чаще всего пользователей Яндекс.Кью интересовало «Что взять с собой в Турцию?». На втором месте расположился вопрос «Как поддерживают рентабельность дорогие магазины, если вечно никого нет?». На третьем месте — вопрос о запретах в христианстве. Также людей интересовало «Куда справляла нужду многотысячная армия во время походов?» и «Что такого творилось в Содоме и Гоморре, что они стали синонимом греха?».

Яндекс также привёл самые обсуждаемые вопросы. Лидером стал «Откуда взялись люди, если у Адама и Евы было два сына?».