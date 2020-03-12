Наука и технологии
Сегодня 17:09
Яндекс раскрыл самые популярные вопросы россиян
Люди беспокоятся о том, что брать с собой в путешествия, а также об истории Содома
Год назад портал The Question стал частью Яндекса. Сегодня компания раскрыла самые популярные вопросы россиян.
Приобретённый сервис вопросов и ответов Яндекс назвал Яндекс.Кью. За последний год на портале было зафиксировано более 274 тысяч вопросов от россиян.
Как следует из пресс-релиза компании, чаще всего пользователей Яндекс.Кью интересовало «Что взять с собой в Турцию?». На втором месте расположился вопрос «Как поддерживают рентабельность дорогие магазины, если вечно никого нет?». На третьем месте — вопрос о запретах в христианстве. Также людей интересовало «Куда справляла нужду многотысячная армия во время походов?» и «Что такого творилось в Содоме и Гоморре, что они стали синонимом греха?».
Яндекс также привёл самые обсуждаемые вопросы. Лидером стал «Откуда взялись люди, если у Адама и Евы было два сына?».