Яндекс раскрыл свои планы насчёт «ухода из России»

Как пишет Forbes, руководство компании написало обращение в закрытом Telegram-канале для сотрудников. В посте говорится, что Яндекс ведёт основной бизнес в России и странах СНГ и планирует развиваться дальше. «Мы коллектив из 18 000 сотрудников, большинство из нас живёт и работает в России. Это наш дом, наш домашний рынок, наша штаб-квартира», — цитирует Forbes пост. В нём отмечается, что радикального изменения приоритетов компании не будет, несмотря на то что «поменялся контекст». При этом Яндекс не исключил возможность появления новых офисов в других странах.

Forbes напомнил, что в марте Россию покинули около 100 сотрудников Яндекса — переехали в Армению из-за того, что РФ ввела войска на территорию Украины. В апреле бывший гендиректор компании в России Елена Бунина сообщила, что покинула страну.