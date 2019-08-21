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«Яндекс» рассказал, как люди ищут фильмы, когда не помнят названий

«фильм про дерево которое живет в космосе с енотом»
Названия фильмов часто вылетают из головы, хотя некоторые их детали надолго врезаются в память. К счастью, сегодня поисковые системы дают возможность найти фильмы, просто описав ключевые моменты. Компания «Яндекс» узнала, что люди лучше всего запоминают, кроме названий.

Аналитики изучали все запросы за 2017–2019 годы, в которых встречались формулировки вроде «фильм в котором» или «триллер где». Всего таких запросов обнаружилось больше 30 миллионов.

Чаще всего в запросах встречались слова, обозначающие действующих лиц (девушка и парень, мужчина и женщина), героев по их семейной роли (муж, жена, брат), профессии и национальности. Интересно, что в воспоминаниях о российском кино особенно часто фигурировали слова «подруги» и «менты», о советском — «пьют» и «поют», об американском — «худеют», «переезжают» и «попадают в тюрьму».

Также аналитики «Яндекса» собрали самые смешные, абсурдные или милые запросы, касающиеся описаний фильмов. Например, такие:

  • «кино где мужик женился на первой встречной ради ноутбука»
  • «комедия в которой как правило не наблюдается никакого смысла»
  • «боевик где петух дерётся как человек»
  • «фильм где животные едят сельдерей».

Ну, догадываетесь, что за фильмы имелись в виду?

Фото: «Яндекс»

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