«Яндекс» рассказал, как люди ищут фильмы, когда не помнят названий

Аналитики изучали все запросы за 2017–2019 годы, в которых встречались формулировки вроде «фильм в котором» или «триллер где». Всего таких запросов обнаружилось больше 30 миллионов.

Чаще всего в запросах встречались слова, обозначающие действующих лиц (девушка и парень, мужчина и женщина), героев по их семейной роли (муж, жена, брат), профессии и национальности. Интересно, что в воспоминаниях о российском кино особенно часто фигурировали слова «подруги» и «менты», о советском — «пьют» и «поют», об американском — «худеют», «переезжают» и «попадают в тюрьму».

Также аналитики «Яндекса» собрали самые смешные, абсурдные или милые запросы, касающиеся описаний фильмов. Например, такие:

«кино где мужик женился на первой встречной ради ноутбука»

«комедия в которой как правило не наблюдается никакого смысла»

«боевик где петух дерётся как человек»

«фильм где животные едят сельдерей».

Ну, догадываетесь, что за фильмы имелись в виду?

Фото: «Яндекс»