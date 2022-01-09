Яндекс раздаёт 60 дней подписки за рубль

Подписка «Плюс» включает в себя доступ к Яндекс.Музыке, Кинопоиску, баллам, которые можно тратить на такси, еду и заказы.

Чтобы получить пробный период на 60 дней, нужно перейти по этой ссылке и указать банковскую карту (на ней должен быть один рубль). После этого подписка станет активна. Через два месяца начнут сниматься 199 рублей в месяц.

Недавно Билайн и Яндекс представили первый совместный тарифный план – «Близкие люди с “Яндекс плюс”». Тариф включает в себя безлимитные звонки внутри сети, сотни минут в месяц для звонков, неограниченный доступ к мессенджерам и десятки гигабайтов интернета, а также все преимущества подписки Яндекса.