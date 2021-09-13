Яндекс раздаёт семейную подписку бесплатно на 90 дней

Смогут взять и те, у кого уже была одиночная подписка

Яндекс устроил бесплатную раздачу подписки «Плюс Мульти» на 90 дней. Воспользоваться акцией могут и те пользователи, у которых уже была активирована обычная одиночная подписка.