Яндекс раздаёт семейную подписку бесплатно на 90 дней

Наука и технологии
Сегодня в 18:37
1 мин.
Яндекс раздаёт семейную подписку бесплатно на 90 днейСмогут взять и те, у кого уже была одиночная подписка
Яндекс устроил бесплатную раздачу подписки «Плюс Мульти» на 90 дней. Воспользоваться акцией могут и те пользователи, у которых уже была активирована обычная одиночная подписка.
Чтобы получить подписку, нужно просто перейти по этой ссылке. Код активации — «COMICCONIGROMIR21». Далее нужно будет указать данные банковской карты. На ней должны быть хоть какие-то деньги, чтобы активация состоялась, но ничего списано не будет.
Подписка «Плюс Мульти» позволяет пригласить ещё три аккаунта. Она включает в себя «Кинопоиск HD», Яндекс.Музыку, + 10 ГБ для файлов на Яндекс.Диске. Кроме того, можно получать кешбэк баллами в сервисах Яндекса, в том числе Такси, Драйв, Афиша, Маркет и т.д.