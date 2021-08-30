Яндекс разрешил оплачивать товары в интернете по частям

Сервис назвали «Сплит». Название отражает суть его работы. За исключением первоначального платежа вся остальная сумма — 75% — будут списываться с карты равными частями каждые две недели. Сервис уже доступен на Яндекс.Маркете. У него постепенно будут появляться новые партнёры.

В Яндексе уверены, что оплата по частям удобна для покупателей. Магазины же смогут увеличить средний чек заказа, привлечь больше клиентов и повысить продажи. Особенность сервиса заключается в том, что продавец сразу получает всю сумму, хоть и покупатель платит частями. В будущем для продавцов появится комиссия. Для покупателя никаких процентов и комиссий нет.

В Яндексе подчеркнули, что «Сплит» — это не кредит. Покупателям не нужно ждать чьего-то одобрения. Пока разделить на части можно платёж от 1000 до 30 000 рублей.