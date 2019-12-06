Яндекс решил снимать фильмы и сериалы по иностранным сюжетам

Это лишь часть большого соглашения с британской компанией. Как рассказал «Ведомостям» вице-президент BBC Studios по странам Центральной и Восточной Европы, Средиземноморью и Африке, задача «Яндекса» — привлечь к сериалам и фильмам студии новых зрителей из России.

Уже с 2020 года «Яндекс» будет эксклюзивно показывать контент BBC Studios. На «Кинопоиске», например, по подписке можно будет посмотреть все сезоны сериала «Доктор Кто».

Помимо трансляции готовых продуктов российская компания сможет создавать сериалы и фильмы по форматам BBC. Это не новая практика для контент-мейкеров из России. Телеканалы уже адаптировали для российской аудитории множество форматов, в частности шоу «Голос», «Один в один», «Как стать миллионером».

Первые сериалы «Яндекса» появятся весной 2020 года.