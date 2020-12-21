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Яндекс скрыл истинные номера телефонов на сервисе объявлений ради безопасности
Чтобы по настоящему номеру потом не спамили
Недавно запустился сервис Яндекс.Объявления. Сегодня команда проекта рассказала, что на платформе настоящие телефонные номера частных пользователей заменили на подменные в объявлениях. Это обеспечит безопасность.
Как объяснил Яндекс в пресс-релизе, подменный номер — это «виртуальный» номер телефона продавца. Он отображается в объявлении вместо настоящего. Все поступаемые на него звонки переадресуются на действительный номер. В компании считают, что такой подход защитит пользователей от злоумышленников, которые могут спамить его по настоящему номеру телефона.
Особенность сервиса в том, что реальные номера скрывают во всех без исключения объявлениях. Эта функция бесплатна.
Также в Яндексе рассказали, что инструменты сервиса позволяют распознавать фишинговые ссылки и подозрительную активность. Пользователей предупреждают в случае обнаружения таковой. Встроенный мессенджер в Яндекс.Объявлениях скрывает подозрительные сообщения.