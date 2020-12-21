Яндекс скрыл истинные номера телефонов на сервисе объявлений ради безопасности

Как объяснил Яндекс в пресс-релизе, подменный номер — это «виртуальный» номер телефона продавца. Он отображается в объявлении вместо настоящего. Все поступаемые на него звонки переадресуются на действительный номер. В компании считают, что такой подход защитит пользователей от злоумышленников, которые могут спамить его по настоящему номеру телефона.

Особенность сервиса в том, что реальные номера скрывают во всех без исключения объявлениях. Эта функция бесплатна.

Также в Яндексе рассказали, что инструменты сервиса позволяют распознавать фишинговые ссылки и подозрительную активность. Пользователей предупреждают в случае обнаружения таковой. Встроенный мессенджер в Яндекс.Объявлениях скрывает подозрительные сообщения.