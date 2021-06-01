Новый инструмент появился в личном кабинете «Яндекс ID» в разделе «Управление аккаунтом». Чтобы получить к нему доступ, нужно запросить код подтверждения на телефон, привязанный к аккаунту.

Есть возможность запросить архив с данными, которые собрали более чем 50 сервисов Яндекса. Архив будет готовиться в течение нескольких дней.

Опция удаления данных доступна для голосового помощника «Алиса», «Музыки», «Карт», «Почты», «Диска», «Переводчика», «Погоды», «Мессенджера», «Бизнеса» и «Станции». До конца 2021 года это станет возможно для всех сервисов Яндекса. Утверждается, что большая часть данных удаляется с серверов в течение суток. Процесс удаления сведений отменить нельзя. Кроме того, это может привести к ограничению функциональности сервисов, например, собьются рекомендации в Яндекс.Музыке.

Процесс удаления данных отменить нельзя. В компании предупредили, что в некоторых случаях возможности сервисов будут ограничены: например, без информации об истории прослушиваний, лайков и дизлайков рекомендации «Музыки» будут неточными.