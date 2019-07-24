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«Яндекс» судится с владельцем бренда шоколадной пасты из-за названия

Alisa
«Яндекс» подала исковое заявление против владельца товарного знака «Alisa шоколадный крем». Как вы можете догадаться, из-за созвучного с голосовым помощником названия.

Претензии «Яндекса» до конца не понятны. Исковое заявление компании касается интеллектуальных прав. Ответчиком является владелец бренда Alisa ООО «Мунитор Группе». Компания была зарегистрирована в марте 2014 года. Ей принадлежит три товарный знака, под которыми ещё в 90-е продавали шоколадную пасту Alisa.

Голосового помощника «Алиса» «Яндекс» запустила в 2017 году. Стоит отметить, что написание названия у помощника кириллическое, в то время, как бренд шоколадной пасты пишется латиницей. О планах «Яндекса» по продвижению «Алисы» на зарубежных рынках ничего известно не было.

Третьей стороной в иске указан Роспатент.

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