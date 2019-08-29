Яндекс.Такси начнёт перевозить посылки

Как сообщает компания, процедура оформления «Доставку» не сложнее, чем заказ такси. Дополнительно нужно указать только номер телефона получателя. Ему сервис отправит смс со ссылкой на сайт, где можно отслеживать движение автомобиля. При этом получателю не обязательно иметь приложение Яндекс.Такси.

Посылку нужно будет самостоятельно отнести к автомобилю и передать водителю. Получатель тоже забирает её сам. Минимальная стоимость услуги равна 249 рублям. В эту цену входят первые 6 минут и 2 километра поездки.

Отправлять можно грузы весом не более 20 килограмм, которые могут поместиться в автомобиль. Нельзя перевозить вещи, которые способны испортить салон машины: например, растения в горшках или жидкости в открытой таре. Животных перевозить тоже не будут.

В течение нескольких дней «Доставка» станет доступной всем пользователям Яндекс.Такси в Москве. В других городах услуга появится чуть позже.